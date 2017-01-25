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"Краснодар" заключил контракт с Виктором Классоном

«Краснодар» заключил контракт на 3,5 года со шведским полузащитником «Эльфсборга» Виктором Классоном.

В составе «Эльфсборга» Классон принял участие в 177 матчах, забил 45 голов и отдал 37 голевых передач.

В 2012 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции, с тех пор провел в ее составе 9 матчей и забил 1 гол.

fckrasnodar.ru
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:54
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7
(1)
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 13:02) #
  • 0
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Цитата: stepanmlc
замена Ахмедова?

нет, Ахмед опорник
этот чисто атакующий (вингер, нап, цам)


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№6 Написал: scikuni (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (1)

Камачо,
вспомнил щас времена другие, будущий топ клуб не отпустит


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№5 Написал: Камачо Красндар (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
cerberspb,Юру Мовсисяна вспомни
Регистрация: 22.06.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
замена Ахмедова?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Как всегда, через год в Спартаке будет

когда из Краснодара в Спартак футболисты переходили знаток хренов, лишь бы ляпнуть!
Регистрация: 10.07.2009
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Как всегда, через год в Спартаке будет
Регистрация: 14.09.2010
№1 Написал: Камачо Красндар (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Отличная статистика! Дай Бог пойдет
Регистрация: 22.06.2016
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