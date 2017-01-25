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Марко Девич присоединился к "Ростову"

Нападающий «Ростова» Марко Девич вместе со своей новой командой отправится на второй сбор.

Час назад футболист присоединился к команде в одном из московских аэропортов. Скоро самолет с футболистами «Ростова» отправится в Турцию, где с 25 января по 6 февраля состоится второй сбор желто-синих.

Напомним, что Девич перешел в «Ростов» на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на полтора года. Ранее нападающий играл в РФПЛ за «Рубин».

Sovsport.ru
Теги: Ростов Девич
Сегодня, 12:31
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(1)
№2 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:21) #
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У Бикееча заиграет,он фартовый,умеет выбирать позицию.
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:55) #
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online

В Ростове нападающих хватает,если кто то не уйдёт ,среднюю линию нужно укреплять.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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