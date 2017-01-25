Игорь Кудряшов: мастерство Риеры не вызывает сомнения, хотели бы его заявить

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал новость о том, что бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера может продолжить карьеру в клубе из Томска.«Уже второй раз приглашаем Риеру на сбор с «Томью». В октябре в Томске Альберт уже тренировался с нами, прожив на тот момент уже полгода в России. Сейчас позвали его, чтобы оценить физические кондиции, всё-таки Альберту уже 34 года. Мастерство игрока не вызывает никаких сомнений, и хотелось бы заявить этого футболиста.Рассматриваем Риеру на позиции флангового защитника, хотя он может и левого центрального сыграть и в полузащите. Каких-то баснословных денег Риера не просит, к России тоже хорошо адаптирован. Отлично говорит по-русски.Ждём финансирование, чтобы погасить задолженности и открыть возможность дозаявлять игроков. Как только этот момент настанет, будем определяться. Многое ещё будет зависеть от тренерского штаба».