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Игорь Кудряшов: мастерство Риеры не вызывает сомнения, хотели бы его заявить

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал новость о том, что бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера может продолжить карьеру в клубе из Томска.

«Уже второй раз приглашаем Риеру на сбор с «Томью». В октябре в Томске Альберт уже тренировался с нами, прожив на тот момент уже полгода в России. Сейчас позвали его, чтобы оценить физические кондиции, всё-таки Альберту уже 34 года. Мастерство игрока не вызывает никаких сомнений, и хотелось бы заявить этого футболиста.

Рассматриваем Риеру на позиции флангового защитника, хотя он может и левого центрального сыграть и в полузащите. Каких-то баснословных денег Риера не просит, к России тоже хорошо адаптирован. Отлично говорит по-русски.

Ждём финансирование, чтобы погасить задолженности и открыть возможность дозаявлять игроков. Как только этот момент настанет, будем определяться. Многое ещё будет зависеть от тренерского штаба».

Чемпионат
Теги: Томь
Сегодня, 12:47
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№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
На сколько знаю Томск не далеко от родины его жены Омска.Вполне приемлемый для него вариант, тем более на высоком уровне он уже давно не играет,и чисто доигрывает.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:58) #
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online

Заявить вы хотели бы многих...ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН А ЗИН.Своих лучше было бы удержать.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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