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Александр Беленов близок к переходу в "Уфу"
Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу». Футболист уже завтра отправится на сборы с командой на Кипр.
Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий - с 11 по 23 февраля в Испании.
Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, когда перешёл из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.
Чемпионат
Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий - с 11 по 23 февраля в Испании.
Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, когда перешёл из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.
Чемпионат
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