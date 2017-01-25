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Александр Беленов близок к переходу в "Уфу"

Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу». Футболист уже завтра отправится на сборы с командой на Кипр.

Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий - с 11 по 23 февраля в Испании.

Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, когда перешёл из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

Чемпионат
Теги: Уфа Беленов Анжи
Сегодня, 13:04
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№3 Написал: mustang (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
уфу можно поздравить с усилением
вот кто должен быть вторым номером в сборной а не грек
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
тупые зенитовские руководители профуфукали очередного вратаря и взяли какого то лунтика на смену лодыркину
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:18) #
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Вратарь,вроде хороший,а тягается последнее время по каким-то колхозам. flushed
Регистрация: 30.10.2016
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