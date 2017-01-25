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"Урал" и "Краснодар" договорились о переносе матча Кубка России на 28 февраля

«Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля. Об этом сообщил пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

«Краснодар» обратился к нам с просьбой о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля, мы ответили, что не возражаем сдвинуть игру на один день. Теперь всё зависит от решения РФС. Скорее всего, решение будет, когда окончательно утвердят даты проведения остальных матчей», — пояснили в пресс-службе «Урала».

Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с сильнейшим в матче «Рубин» — «Сибирь».

Чемпионат
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:34) #
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online

Нормальный подход.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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