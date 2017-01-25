Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рохус Шох покинул пост спортивного директора "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Рохус Шох покинул пост спортивного директора клуба. Функционер работал в команде с декабря 2015 года.

– Рохус Шох нас покинул, это его инициатива, – сказал Иванов "СЭ". – Видимо, у него другие планы. Мы нормально расстались. Я не знаю, где он будет работать.
Теги: Урал
Сегодня, 13:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.