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Игрок "Анжи" Мутари перешёл в венгерский "Ференцварош"

Полузащитник «Анжи» Амаду Мутари стал футболистом «Ференцвароша», сообщает Чемпионат со ссылкой на официальный сайт венгерской команды. Подробности сделки на данный момент не сообщаются.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл в составе махачкалинской команды в Премьер-Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями. Игрок из Нигера выступал за «Анжи» с 2014 года, когда перешёл из «Металлурга».
Теги: Анжи
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
блин любой игрок из дубля Анжи не хуже Нигера. зачем мусор брали
Регистрация: 11.04.2016
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