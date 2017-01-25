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Агент Кришито: "Зенит" близок к покупке Ивановича

Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что "Интер" интересовался его клиентом еще год назад. Также Д'Амико заявил, что питерцы близки к покупке защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

– "Интер" был готов выкупить Кришито еще год назад, но "Зенит" отказался от сделки, – цитирует FC Inter News Д'Амико. – Сага об уходе Доменико из "Зенита" тянется из-за его универсальности. Например, если Жирков готов выйти на поле, то Кришито может сыграть в центре защиты. Сейчас "Зенит" ищет замену Ломбертсу, и они близки к покупке Ивановича.

Напомним, что 32-летний серб выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив", выиграв с командой Кубок России.

"СЭ"
Теги: Кришито Зенит Иванович Челси
Сегодня, 15:16
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№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Икра


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мощно... а в свое время когда Иванович играл в Локо в очной дуэли Жирков его возил как хотел, но один потом стал звездой в Челси а у второго карьера под откос пошла, хотя многие, даже в мире считали его едва не лучшим фланговым игроком Европы и ставили выше Аршавина, от него Бэйл и Уолкот убежать не смогли, а сейчас от него убегает кто угодно, я про Жиркова, хотя все равно в нашем чемпионате он один из лучших.
Регистрация: 5.09.2012
№11 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:52) #
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online

Стар золотник, да дорог!

Зенит можно будет поздравить с хорошим приобретением, если срастется
Регистрация: 21.09.2015
№10 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Аршавина в 32 года уже бесплатно отдавали, а Ивановича покупать будем?
Регистрация: 13.11.2014
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Однозначное усиление, плюс он боец по жизни, плюс уже играл в сеалексе.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Иванович явно круче Раноккии
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:42) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
даже не смотря на возраст, это усиление...
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:41) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
С Локо выиграл КР. Круто.

Дениска Глушаков только мечтает о подобном трофее. joy
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сильный трансфер,для защитника 32 не возраст...
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:34) #
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  •  (1)

Цитата: Батька
негр

smile Во что евреи с сербами делают.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Close M. city (Сегодня, 15:33) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Батька,
или просто - секонд хенд))


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:27) #
  • +2
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старый, зачем, ошибка, не надо, фу, гомно, негр, лавочник, за бабками едет, на пенсию заработать, если бы был норм игроком его бы Каррера/Семин/Галицкий забрал ... laughing
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (2)

С Локо выиграл КР. Круто.
Регистрация: 12.11.2007
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