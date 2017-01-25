Агент: Грозав покинет "Терек"

Румынский полузащитник «Терека» Георге Грозав во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2017 года, и, по словам агента Лучиана Маринеску, Грозав покинет команду из Грозного.«Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Есть команды, которые заинтересованы в его услугах, посмотрим, что произойдёт. Где он продолжит карьеру? Не хочу говорить, пока контракт не будет подписан», — цитирует агента Digi Sport.Георге Грозав играет в «Тереке» с 2013 года, куда перешёл из румынского клуба «Петролул» за € 2,1 млн.