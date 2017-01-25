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Яковлев останется в "Анжи" с понижением зарплаты

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал "СЭ", что полузащитник Павел Яковлев остается в клубе. Отметим, что ранее футболист расторг контракт с махачкалинцами и хотел перейти в "Крылья Советов", но из-за регламента ФИФА не смог этого сделать. Яковлев уже заигран за один сезон за "Спартак-2" и "Анжи".

– Павел Яковлев принял решение остаться в "Анжи" с дальнейшим понижением зарплаты, – сказал Даганов.
Теги: Яковлев Анжи Крылья Советов
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
потыркался подергался и понял, что никому не нужен smile
Регистрация: 16.03.2010
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