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"Зенит" поздравил Павла Могилевца с 24-летием

"Зенит" на официальном сайте поздравил полузащитника команды Павла Могилевца с 24-летием.

"Уважаемый Павел, мы желаем вам успешной карьеры и надеемся, что вы сможете в полной мере проявить свой невероятный талант", - говорится в сообщении.

ФК "Зенит"
Теги: Могилевец Зенит
Сегодня, 16:26
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7
(0)
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:39) #
  • -1
  •  (1)

Павел поздравляю .Уходи в другой клуб,только который с амбициями, в Питере не ценят своих они думают что вы и так не куда не денетесь, игрок ты думающий и быстрый и техничный...удачи Паша.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: скальп (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (2)

загубили очередной талант,так еще и намекают на выход
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 17:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уже 24,а игрок до сих пор в "заморозке" и к сожалению благоприятной перспективы в Зените не предвидется..
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
полкарьеры уже, считай, позади. 6-8 лет сидеть играть осталось
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И подорили теплое верблюжее одеяло!года 4 в зените а сыграл дай бог 10 матчей..
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да уж.явно не 18 уже.пора бы.а то все молодой молодой...а в итоге тишина.как и с многими


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Vados (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (7)

По другому - Вали давай wink
Регистрация: 1.12.2016
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