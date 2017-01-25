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Шамиль Газизов: смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный игрок

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что хотел бы видеть голкипера Александра Беленова в команде.

"Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

У нас сегодня проходит медобследование игрок-иностранец, если всё будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Уфа Беленов
Сегодня, 16:30
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4
(0)
№4 Написал: Interval Сарапул (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и реакция
Регистрация: 14.03.2016
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не знаю, в чем логика Зенита - предпочесть Лунева Беленову. Конечно потолок второго известен, и нестабильный он, но о возможностях Лунева, даже если селекционеры рассмотрели в нем какой-то сверхпотенциал, вообще сложно сделать какой-то вывод
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:53) #
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  •  (2)

ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ: СМОТРЮ НА БЕЛЕНОВА И ОБЛИЗЫВАЮСЬ, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ИГРОК -Извини друг ситный,смотрит на мужчину....это патология,интересно кто ещё в Уфе ,на кого он так смотрит и облизывается,наверное у контракт контракт по больше.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Vados (Сегодня, 16:35) #
  • -4
  •  (4)

Смотри слюной не подавись joy
Регистрация: 1.12.2016
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