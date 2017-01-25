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"Анжи": бюджет клуба будет значительно сокращен

Бюджет "Анжи" будет значительно сокращен, сообщил генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев.

"Бюджет Анжи значительно сократится, это связано с оптимизацией расходов/

Значительных изменений в руководстве "Анжи" больше не будет. С Кораблевым все хорошо, пока передает дела, это не быстрый процесс", - цитирует Абдулаева ТАСС.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:47
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№5 Написал: sunsun (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
когда подобная новость появиться про зенит,на улицах и площадях Российских городов будут салютовать фейерверки,массовые народные гулянья с песнями и плясками,эх скорее бы уже!

Убогий ты какой-то...
Регистрация: 26.07.2016
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:40) #
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Цитата: ubica
Массовые гулянья??? Млять,так будет же еще дороже!!!

так лучше их на себя потратить и прокутить, чем скидываться всем кагалом на покупку очередного пляжника для зенита))
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: ubica (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: скальп
когда подобная новость появиться про зенит,на улицах и площадях Российских городов будут салютовать фейерверки,массовые народные гулянья с песнями и плясками,эх скорее бы уже!

Цитата: скальп
эх скорее бы уже!
Массовые гулянья??? Млять,так будет же еще дороже!!! sweat_smile


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:33) #
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когда подобная новость появиться про зенит,на улицах и площадях Российских городов будут салютовать фейерверки,массовые народные гулянья с песнями и плясками,эх скорее бы уже!
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
одно и то же трындят уже месяц, похоже на агрессивную рекламу во время ребрендинга: "мы теперь не Анжи с Роберто Карлосом и ЭтоО и даже не крепкий клуб с грамотным тренером и маститыми игроками из Европы. Мы теперь - бичи! Вы поняли? Мы бичи, бюджет будет значительно сокращен". "Бюджет, теперь - сокращенный", новое позиционирование Анжи
Регистрация: 16.03.2010
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