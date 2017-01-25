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Александр Зотов: в "Томи" говорят о смене курса, но команда летит в Турцию, покупает игроков из Африки и Испании

Генеральный директор общероссийского союза футболистов Александр Зотов заявил, что удивлен тем, что происходит в "Томи".

"В клубе говорят о смене курса, о том, что будут делать ставку на местных воспитанников. Хорошо, это их право, у них сложилась такая тяжелая ситуация. Но при этом команда улетает на сбор в Турцию, приезжают игроки из Африки, из Испании. При том, что клубу запрещено регистрировать новичков. А где же обещанные местные воспитанники? Школа, насколько я знаю, находится в плачевном состоянии. Согласитесь, какое-то противоречие во всем этом есть! Если у вас нет денег – живите по средствам. Развивайте свою молодежь! А то руководители доводят команды до ручки, разбазаривают бюджет. Тотальная безответственность, какая-то, ей богу", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
Теги: Томь
Сегодня, 17:03
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Школа, насколько я знаю, находится в плачевном состоянии.

Если у вас нет денег – живите по средствам. Развивайте свою молодежь!

Дядя, вы дурак?
Своя молодежь стоит на порядок дороже, чем молодые угольки из Африки.. если рассматривать в целом российский рынок.
А если брать только свою "плачевную" школу, то получается нужно искусственно ставить в состав неликвид и платить им всё равно ощутимые премии, наверняка положенные за попадание в основной состав (на что тогда профсоюз футболистов?). А там наверняка не очень много не то что талантливых, а хотя бы просто в перспективе профессиональных игроков. Вспомните как дубль Арсенала Аленичева играл с ЦСКА.. это просто профанация.
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:19) #
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Это нормальный подход в бизнесе,кому должен прощаю ...уходят свободными агентами без неустойки а дальше посмотрим.Почему Петраков остался у него жена не дура она же за ним все его действия контролирует- без мата говори... что нужно одеть ,он же деревня Брянская, а при ней вроде и как...тренер.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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