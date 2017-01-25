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Молодежка "Крыльев Советов" продолжает подготовку к сезону
После небольшой паузы и контрольного матча с пензенским "Зенитом", молодежный состав "Крыльев Советов" продолжает свою подготовку к весенней части первенства. Сегодня у дублеров прошло занятие в спортивном зале, после чего игроки более часа занимались на искусственном поле клубной базы "Крыльев".
В расположении тренерского штаба Владимира Казакова, Владимира Филиппова, Виктора Гауса и Динара Шарипова сейчас находятся 23 футболиста: это вратари Богдан Овсянников, Максим Павлов, Руслан Дорофеев и Егор Любаков, защитники Максим Васильев, Андрей Дубровин, Владислав Масальский, Денис Лозовик, Илья Ермолаев, Алексей Карасев, полузащитники Геннадий Киселев, Николай Кирица, Александр Богомолов, Артем Ежов, Александр Дмитрюк, Никита Киреев, Михаил Хоромин, Данила Каманцев, Макар Романов, нападающие Эмрах Набатов, Евгений Сланко и Егор Бурюкин. Также защитник Иван Столяров занимается в спортзале по индивидуальной программе.
Тренироваться в Самаре молодежный состав "Крыльев" будет до 2 февраля, после чего 6-го числа команда отправится в Крым на свой второй зимний сбор. Там подопечные Владимира Казакова примут участие в открытом Кубке Крыма.
ПФК "Крылья Советов"
В расположении тренерского штаба Владимира Казакова, Владимира Филиппова, Виктора Гауса и Динара Шарипова сейчас находятся 23 футболиста: это вратари Богдан Овсянников, Максим Павлов, Руслан Дорофеев и Егор Любаков, защитники Максим Васильев, Андрей Дубровин, Владислав Масальский, Денис Лозовик, Илья Ермолаев, Алексей Карасев, полузащитники Геннадий Киселев, Николай Кирица, Александр Богомолов, Артем Ежов, Александр Дмитрюк, Никита Киреев, Михаил Хоромин, Данила Каманцев, Макар Романов, нападающие Эмрах Набатов, Евгений Сланко и Егор Бурюкин. Также защитник Иван Столяров занимается в спортзале по индивидуальной программе.
Тренироваться в Самаре молодежный состав "Крыльев" будет до 2 февраля, после чего 6-го числа команда отправится в Крым на свой второй зимний сбор. Там подопечные Владимира Казакова примут участие в открытом Кубке Крыма.
ПФК "Крылья Советов"
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