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РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22

РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22, заявил директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

"РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу, а также право на реализацию коммерческих и вещательных прав до конца сезона-2021/22. Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих документов", - приводит слова Алексеева ТАСС.
Сегодня, 17:13
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