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Тимофей Калачев: игрой в Лиге чемпионов мы ответили не Гинеру, а всем критикам

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев ответил на вопрос, было ли ему обидно слышать слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который после попадания ростовчан в Лигу чемпионов заявил, что для России было бы лучше, чтобы в ЛЧ попал "Зенит".

"Он так говорил, потому что "Ростов" никто не воспринимал всерьёз. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.

Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне", - цитирует Калачева "Чемпионат.сом".
Теги: Калачев Ростов Гинер
Сегодня, 17:45
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2
(1)
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец,Тимофей.Всё правильно сказал.А Гинер был не прав.Это понятно.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:07) #
  • -2
  •  (2)

Тимофей,не знаю кто болел против,но я из Москвы и болел за Вас как за сборную России,И РАДОВАЛСЯ ЗА ВАС- про Гинера ты правильно сказал,это же ....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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