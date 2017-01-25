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Шамиль Газизов: чемпионат России сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июля

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июля, а завершится 13 мая, сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Первый тур стартует 13-14 июля. Последний тур состоится 13 мая. Первая же часть первенства завершится 1 декабря. Это все предварительно", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов
Сегодня, 18:13
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