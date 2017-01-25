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Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) рассматривает проведение матча за Суперкубок России 2017 года в Москве - на стадионах ЦСКА или "Локомотива", сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"По Суперкубку будем обсуждать дополнительно. Пока варианты - ЦСКА и "Локомотив". Но это предварительно, регионы тоже рассматриваем", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов
Сегодня, 18:26
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5
(3)
№5 Написал: паравоз (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: сектант
Цитата: паравоз
Цитата: сектант
У коней нужно проводить,правильно будет.

может обоснуешь?

Последний из открывшихся стадиков в стране.

последний домашний матч смотрел? как тебе газон?
Регистрация: 20.08.2016
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: паравоз
Цитата: сектант
У коней нужно проводить,правильно будет.

может обоснуешь?

Последний из открывшихся стадиков в стране.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: паравоз (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: сектант
У коней нужно проводить,правильно будет.

может обоснуешь?
Регистрация: 20.08.2016
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У коней нужно проводить,правильно будет.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 18:37) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
какая разница с кем Локомотив будет играть.. с Зенитом или ЦСКА blush


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
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