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СМИ: "Рубин" остался единственным реальным претендентом на Миранчука

"Рубин" остался единственным реальным претендентом на полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, утверждает "Спорт-Экспресс".

К футболисту также проявляли предметный интерес "Краснодар" и "Зенит", однако, судя по всему, в ближайшее время к его кандидатуре эти клубы не вернутся.

"Локо", в свою очередь, заинтересован в том, чтобы сохранить Миранчука у себя. Контракт хавбека заканчивается в конце этого года, красно-зеленые предлагают продлить трудовые отношения на улучшенных для игрока условиях. Казанцы же готовы удовлетворить требования не только самого полузащитника, но и его агентов.
Теги: Миранчук Локомотив Рубин Трансферы
Сегодня, 18:41
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№6 Написал: пончевед (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)

в краснодар ему надо было.а так и рыпаться нечего.до лета пусть сидит,а там мож в "Спартак"-2 позовут.на лавку.для глубины состава.
Регистрация: 6.09.2011
№5 Написал: паравоз (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: сектант
Кокорин номер 2.

если уйдет к самоцветам. то будет коко №0!
Регистрация: 20.08.2016
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
все претенденты до сего дня видимо не задавались вопросом "что он собственно умеет", потому что атакующая статистика у Набиулина лучше, а татарин защитник.
вот и думайте, были ли претенденты вообще


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Чрезмерно распиаренный юноша.Так и будет в статусе вечно подающего надежды.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин номер 2.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (6)

Так себе единственный реальный претендент. Есть пореальнее.
Регистрация: 3.03.2007
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