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Владимир Бибиков: "Мордовия" пока в отпуске. Не могу сказать, когда приступим к работе

Директор "Мордовии" Владимир Бибиков отметил, что команда по-прежнему находится в отпуске. По его словам, ясности с финансированием клуба пока нет.

"Команда пока в отпуске. Не могу сказать, когда приступим к работе. Уже несколько раз менялся план подготовки ко второй части сезона. Финансы? Ясности пока нет" – цитирует Бибикова "Спорт-Экспресс".
Теги: Бибиков Мордовия
Сегодня, 19:03
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