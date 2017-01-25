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Молдавский защитник Кэтэлин Карп близок к подписанию контракта с "Уфой"

Молдавский защитник Кэтэлин Карп близок к подписанию контракта с "Уфой", сообщает Moldfootball.com.

Футболист уже прошел медосмотр, и для подписания контракта осталось выполнить некоторые формальности. Отметим, что срок соглашения между защитником и клубом составит 3,5 года.

Предыдущим клубом, цвета которого защищал Кэталин, был румынский "Вииторул". Кроме того, ранее он играл в составе румынских "Стяуа" и ЧФР "Клуж", а также в дубле и юношеских командах киевского "Динамо".
Теги: Уфа Трансферы
Сегодня, 19:14
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