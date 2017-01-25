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"Анжи" подтвердил, что Павел Яковлев остается в клубе до конца сезона

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт клуба.

После окончания первого этапа сезона 2016/2017 Яковлев, разорвав контракт с клубом, намерен был перейти в "Крылья Советов". Однако, регламент ФИФА не позволяет футболисту выступать в течение одного сезона за более чем два клуба. Павел кроме "Анжи" был заигран в составе "Спартака-2".
Теги: Яковлев Анжи
Сегодня, 19:17
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№1 Написал: Нет (Сегодня, 19:32) #
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А сколько было амбиций и выебонов...а теперь рад был перейти в Крылья и то не смог...как можно было ленью просрать такой талант???Паша-ты просто засранец.
Регистрация: 21.04.2016
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