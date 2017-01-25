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"Ростов" поменял спарринг-партнера и сыграет против "Ягеллонии"

Произошло изменение в расписании контрольных игр "Ростова" на сборе в Турции.

28 января "Ростов" проведет матч с польским клубом "Ягеллония" из города Белосток. Время начала игры станет известно позднее, информирует официальный сайт ростовчан.
Теги: Ростов
Сегодня, 19:30
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