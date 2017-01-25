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Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"?
Известный российский агент и в недавнем прошлом спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о своем видении на трансферы московского "Спартака".
"Давайте сразу по персоналиям. Самедов — определенно для основного состава и усиление, Селихов и Джикия — больше для конкуренции и перспективу. А вот Луис Адриано вряд ли сейчас способен принести пользу. Мне кажется, его время ушло, хотя рад буду ошибиться. У него достаточно высокая зарплата, но такую игру как в "Шахтере" он уже давно не показывает. В этом плане Зе Луиш мне больше импонирует — он и командный игрок, и силен индивидуально. С другой стороны, если "Спартак" станет чемпионом, то про деньги Адриано никто не вспомнит. Но если проиграет чемпионскую гонку, припомнят все.
Промес? Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 млн евро. Если только котлетой с этой суммой по "Спартаку" бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.
Мамаду Сахо? Кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? Скорее всего, это какие-то агентские игры. Думаю, на француза найдутся другие претенденты в английской премьер-лиге", - цитирует Орещука Sportbox.ru.
"Давайте сразу по персоналиям. Самедов — определенно для основного состава и усиление, Селихов и Джикия — больше для конкуренции и перспективу. А вот Луис Адриано вряд ли сейчас способен принести пользу. Мне кажется, его время ушло, хотя рад буду ошибиться. У него достаточно высокая зарплата, но такую игру как в "Шахтере" он уже давно не показывает. В этом плане Зе Луиш мне больше импонирует — он и командный игрок, и силен индивидуально. С другой стороны, если "Спартак" станет чемпионом, то про деньги Адриано никто не вспомнит. Но если проиграет чемпионскую гонку, припомнят все.
Промес? Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 млн евро. Если только котлетой с этой суммой по "Спартаку" бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.
Мамаду Сахо? Кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? Скорее всего, это какие-то агентские игры. Думаю, на француза найдутся другие претенденты в английской премьер-лиге", - цитирует Орещука Sportbox.ru.
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