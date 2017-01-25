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Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"?

Известный российский агент и в недавнем прошлом спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о своем видении на трансферы московского "Спартака".

"Давайте сразу по персоналиям. Самедов — определенно для основного состава и усиление, Селихов и Джикия — больше для конкуренции и перспективу. А вот Луис Адриано вряд ли сейчас способен принести пользу. Мне кажется, его время ушло, хотя рад буду ошибиться. У него достаточно высокая зарплата, но такую игру как в "Шахтере" он уже давно не показывает. В этом плане Зе Луиш мне больше импонирует — он и командный игрок, и силен индивидуально. С другой стороны, если "Спартак" станет чемпионом, то про деньги Адриано никто не вспомнит. Но если проиграет чемпионскую гонку, припомнят все.

Промес? Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 млн евро. Если только котлетой с этой суммой по "Спартаку" бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.

Мамаду Сахо? Кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? Скорее всего, это какие-то агентские игры. Думаю, на француза найдутся другие претенденты в английской премьер-лиге", - цитирует Орещука Sportbox.ru.
Теги: Орещук Ливерпуль Спартак
Сегодня, 19:38
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(1)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну из Милана один пришел уже, если очень будет надо и из Ливерпуля возьмут
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 20:17) #
  • +1
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Кто такой этот орешек?п....ол
Регистрация: 18.01.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:16) #
  • +3
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online

в недавнем прошлом спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о своем видении на трансферы московского "Спартака".

Нормально так.
Спортивный директор Динамо Москва, где он "краснознамённо спортивно руководил" аж 3 месяца, взялся порассуждать о селекции Спартака! laughing laughing
Видать совсем худо стало у него с деньгами, даже на бутыЛЬброд с сыром "Костромской" не хватает, если стал в каждой бочке затычка. За деньги разумеется.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:13) #
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ну и велика беда не поедет так не поедет можно подумать что из за 1 игрока команда встанет и еще не вечер если не он то другой
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спи спокойно, московское Динамо.
Твой бывший спортивный директор ныне многомудрствует в иных воздусях.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Канада (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"?
Захотят Антоху Промеса подписать..,пол-состава включат в сделку. smirk
Регистрация: 6.12.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:08) #
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  •  (5)

[/quote]Думаю, на француза найдутся другие претенденты[quote]

он думает, думай дальше, а там давно всё известно
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 19:44) #
  • +2
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Болеет за:
«Реал»
Ну те кто с детства за Спартак, как Адриано.
Думаю и на понижение з\п многие пойдут, лишь бы за Спартак поиграть.
Но на всех места не хватит, там ведь Самедов и компания.
Регистрация: 26.09.2015
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