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Александр Беленов отправился на сбор вместе с "Уфой"

Голкипер "Анжи" Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с командой "Уфа", информирует официальный сайт махачкалинцев.

30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК "Анжи" присоединится к "Уфе", которая с завтрашнего дня начнет учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года.
Теги: Беленов Уфа
Сегодня, 19:46
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