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Агент Ломбертса: "Зенит" не идет на уступки по стоимости Николаса

Агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что клуб не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского футболиста.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ".

"Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в "Зените". Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зря. Колян столько сделал для клуба. Дайте парню поиграть ещё.


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Регистрация: 22.07.2007
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