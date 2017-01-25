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Александр Кержаков сообщил, что завершил работу над автобиографией

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией.

"Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете", - написал 34-летний Кержаков в Instagram.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 20:26
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20
(1)
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Вот мне интересно, что хуже, свинья из свинарника, или помойная падаль из помойки?

видимо падшая свинья хужее


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: petrovich
Не даром вас называют СВИНЬЯМИ из СВИНАРНИКА

почему спартаковцев так называют?


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№18 Написал: Нет (Сегодня, 21:44) #
  • -2
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На мой субъективный взгляд Александр попадал в створ ворот один раз из десяти ударов. Пытался найти статистику его ударов/попаданий хотя бы в с створ в инете-нет там ни фига...понятно,что забивал ещё реже.сколько же он всего нанёс ударов по воротам?может его книга ответит?думаю с его точностью,чтоб забить в официальных матчах 233 гола надо было ударить не меньше 10 000 раз.
Регистрация: 21.04.2016
№17 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 21:39) #
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Бильбо Беггинс.....туда и обратно smile


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Клуб Григория Федотова, видно кто и куда попадает...
На 27 ноября 2016

№ бомбардир голы
1 Олег Блохин 319
2 Олег Протасов 245
3 Александр Кержаков 233
4 Роман Павлюченко 186
5 Олег Веретенников 185
6 Никита Симонян 183
7 Александр Пономарев 182
8 Валентин Иванов 167
9 Сергей Родионов 162
10 Александр Мостовой 162
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:13) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72


Цитата: Пивовед
, потом суёт в ведро свою голову

Сомнения большие. А он попадет головой в ведро?

Сурово, Серж...
это настоящая кержовская загвоздка.. joy joy


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: petrovich
Не даром вас называют СВИНЬЯМИ из СВИНАРНИКА


Вот мне интересно, что хуже, свинья из свинарника, или помойная падаль из помойки?

Цитата: Пивовед
, потом суёт в ведро свою голову

Сомнения большие. А он попадет головой в ведро?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: petrovich (Сегодня, 21:07) #
  • -5
  •  (11)

скальп,
Вам убогим до Кержакова, как пешком до луны.Не даром вас называют СВИНЬЯМИ из СВИНАРНИКА
Регистрация: 7.07.2016
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Ты смотри- по воротам попасть не может, а в пейсатели попал...


Он отвечает в диктафон, и пейсатель для него пишет. кержу главное попасть голосом в микрафон, и по ходу получается.


Ну, тут как раз все просто.
Керж кладёт диктофон в ведро, потом суёт в ведро свою голову и в таком прикиде отвечает на вопросы..
Так у Кержа появляются некоторые шансы попасть голосом в микрофон хотя бы и с рикошета от стенок ведра..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
У Кержакова это вторая книга, если напишет хоть часть того, что было с ним в Российском футболе, интересно будет услышать, только такие книги пишут в том возрасте, когда уже нечего терять, а у Саши все еще впереди, острого много не будет...
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вторая по счёту?он её ещё в 20 лет написал!Название-"До 16 и старше" 2002 год
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: скальп (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (5)

косоногая балясина пишет про то сколько воробьев и стекол перебил joy
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Мухаметшина Троицк (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Томь»
Название автобиографии "Скромный и великий. Спасибо мне что я у вас есть" smile
Регистрация: 4.12.2014
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (3)

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Пивовед
Ты смотри- по воротам попасть не может, а в пейсатели попал...


Он отвечает в диктафон, и пейсатель для него пишет. кержу главное попасть голосом в микрафон, и по ходу получается.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: скептик (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Pavel 999,
Моя война с воробьями

smile smile smile
Регистрация: 26.11.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ты смотри- по воротам попасть не может, а в пейсатели попал...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: syamtomov
Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией.
..., которая будет называться "Мемуары...". smile

Моя война с воробьями
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (8)

белая горячка
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (4)

Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией.
..., которая будет называться "Мемуары...". smile
Регистрация: 6.08.2008
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