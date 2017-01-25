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27 января состоится заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками

В пятницу, 27 января, в Доме футбола состоится заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза под председательством Владимира Ивановича Маркина. Оно будет посвящено оценке общего состояния обеспечения безопасности при проведении матчей под эгидой Российского футбольного союза и определению основных направлений деятельности Комитета в 2017 году.

После заседания пройдет пресс-конференция председателя Комитета Владимира Маркина, информирует официальный сайт РФС.
Сегодня, 21:07
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