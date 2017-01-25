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Роман Зобнин: Аленичев после АЕКа произнес такую речь, что все ребята поняли: он уйдёт

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал об отставке бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

– Вся команда была в шоке от того проигрыша киприотам. Аленичев произнес после игры такую речь, что все ребята поняли: он уйдет. Страшно не было. Если ты профессионал, то любой тренер к тебе отнесется с уважением. Наше дело – работать и доказывать.

– Можно сказать, что вы шли конкретно под Аленичева? Или просто в "Спартак"?

– Хороший вопрос. Я шел в "Спартак". К тренеру Аленичеву.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зобнин Аленичев Спартак
Сегодня, 21:14
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