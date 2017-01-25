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"Зенит" продолжил подготовку к весенней части сезона в Санкт-Петербурге

25 января "Зенит" продолжил подготовку к сезону в Петербурге.

Утренняя тренировка прошла в тренажерном зале, вечерняя — на искусственном покрытии. 27 января команда отправится в Испанию, где проведет серию тренировок и контрольных матчей против "Волеренги", "Легии", "Одда", "Спарты" и "Оденсе", информирует официальный сайт питерцев.
Теги: Зенит
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