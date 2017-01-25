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Денис Глушаков стал победителем "йо-йо"-теста на тренировке "Спартака"
Капитан "Спартака" полузащитник Денис Глушаков стал победителем "йо-йо"-теста, который сегодня проходили игроки команды, сообщает пресс-служба клуба.
Тест представляет собой бег на кратчайшие дистанции с определённой скоростью, причем скорость постоянно возрастает. Чем меньше сил остаётся у спринтеров, тем быстрее надо преодолевать следующий отрезок. По словам самих футболистов, такого рода бег в рваном темпе, поскольку после определённого пройденного пути полагаются паузы, отнимает гораздо больше энергии и эмоций, чем стайерский забег вокруг поля.
"Представьте себе, игроки преодолевают на максимуме столько отрезков, сколько могут выдержать. Естественно, со временем число участников постепенно сокращается, и нередко из группы, состоящей из пяти человек, до "финиша" добираются двое или один. Как это и случилось в последнем забеге, когда капитан "Спартака" Денис Глушаков в одиночку завершал соревнование. Причём с лучшим результатом дня", — говорится в сообщении красно-белых.
Тест представляет собой бег на кратчайшие дистанции с определённой скоростью, причем скорость постоянно возрастает. Чем меньше сил остаётся у спринтеров, тем быстрее надо преодолевать следующий отрезок. По словам самих футболистов, такого рода бег в рваном темпе, поскольку после определённого пройденного пути полагаются паузы, отнимает гораздо больше энергии и эмоций, чем стайерский забег вокруг поля.
"Представьте себе, игроки преодолевают на максимуме столько отрезков, сколько могут выдержать. Естественно, со временем число участников постепенно сокращается, и нередко из группы, состоящей из пяти человек, до "финиша" добираются двое или один. Как это и случилось в последнем забеге, когда капитан "Спартака" Денис Глушаков в одиночку завершал соревнование. Причём с лучшим результатом дня", — говорится в сообщении красно-белых.
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