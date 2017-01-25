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Денис Глушаков стал победителем "йо-йо"-теста на тренировке "Спартака"

Капитан "Спартака" полузащитник Денис Глушаков стал победителем "йо-йо"-теста, который сегодня проходили игроки команды, сообщает пресс-служба клуба.

Тест представляет собой бег на кратчайшие дистанции с определённой скоростью, причем скорость постоянно возрастает. Чем меньше сил остаётся у спринтеров, тем быстрее надо преодолевать следующий отрезок. По словам самих футболистов, такого рода бег в рваном темпе, поскольку после определённого пройденного пути полагаются паузы, отнимает гораздо больше энергии и эмоций, чем стайерский забег вокруг поля.

"Представьте себе, игроки преодолевают на максимуме столько отрезков, сколько могут выдержать. Естественно, со временем число участников постепенно сокращается, и нередко из группы, состоящей из пяти человек, до "финиша" добираются двое или один. Как это и случилось в последнем забеге, когда капитан "Спартака" Денис Глушаков в одиночку завершал соревнование. Причём с лучшим результатом дня", — говорится в сообщении красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:08
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№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
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Молодец. Победитель среди попрыгунчиков!
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 22:18) #
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online

Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
вот так новость..."о времена...о нравы.."

Но ты прискакал первым на неё.

хрюкаете везде из навоза первее
Регистрация: 1.02.2016
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"йо" - это что-то конское...скорее "хрю-хрю" он выиграл, предводитель ёпт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗЕНИТ (Сегодня, 22:17) #
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Победители копа де соль и йо-йо- это ваш уровень. Короче лучше не хрюкайте.
Регистрация: 24.04.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sraptakpain
тебя с ветки коней не снести ураганом.потому бы щи завалил

Нах иди, бол.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
вот так новость..."о времена...о нравы.."

Но ты прискакал первым на неё.

тебя с ветки коней не снести ураганом.потому бы щи завалил
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:15) #
  • -2
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
вот так новость..."о времена...о нравы.."

Но ты прискакал первым на неё.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Как и положено капитану, молоток.
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: tiki
вот так новость..."о времена...о нравы.."

не стебись над Дениской. Он шел в Спартак за трофеем,он его получил. Мужик сказал-мужик сделал
Регистрация: 4.05.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кэп)
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:11) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот так новость..."о времена...о нравы.."


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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