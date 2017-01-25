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Максим Калиниченко: уверен, Самедов будет одним из лидеров "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился своим мнением о лидерах в составе красно-белых.

"Сейчас в "Спартаке" собрано как никогда много футболистов с лидерскими качествами и это очень важно для борьбы за титул. Тот же Самедов, если он будет на поле – он будет лидером, я в этом уверен. Каждый из таких игроков в какой-то момент может вытащить игру и чем больше таких футболистов будет в составе, тем больше шансов выигрывать каждую игру. Условно говоря, если не пошло у Промеса – есть Самедов, не пошло у Зе Луиша – есть Адриано. Плюс есть Глушаков, Джано… выбор есть и это немаловажно", - цитирует Калиниченко soccernews.ru.
Теги: Самедов Калиниченко Спартак
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ес!
Регистрация: 7.06.2016
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