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Тина Канделаки рассказала, почему "Матч ТВ" не показывает чемпионат Испании

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила, почему телеканал не транслирует чемпионат Испании.

"Испания — это, конечно, отдельная история. Класико, Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами – они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются с вопросом: "Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!" Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: "Может, краудфандинг объявим?" Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом все заканчивается.

Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда "НТВ-Плюс" покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах.

Получается, что испанцы подняли цены всем, в том числе и России? Совершенно верно. Мы в таком случае смотрим и анализируем цифры российского телесмотрения. При всем уважении к Ла Лиге и отдельно эль класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, — цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на "Матч ТВ" все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень.

Скажем так, речь идет о миллионах долларов. Для всех нас эта тема – боль. Я очень хочу, чтобы мы показывали матчи Ла Лиги, потому что понимаю, какую маркетинговую кампанию могли бы на этом построить, но мы все тщательно считаем и именно поэтому не оставляем надежду и на получение предложения с корректной стоимостью прав, и на показ трансляций", - цитирует "Чемпионат.сом".
Теги: Канделаки
Вчера, 23:24
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№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Kolpino2,
а вы думаете она на канале одна работает? там счетоводов больше чем комментаторов))
Регистрация: 10.07.2009
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
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Ой Тина, Тина. Я и не думал, что Вы физмат заканчивали. Иначе откуда такая уверенность в расчетах?
Регистрация: 12.11.2007
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