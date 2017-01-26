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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе"
Защитник "Спартака" Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе", сообщает ТАСС.
"Тренерский штаб "Уфы" надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время", - сказал источник.
23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Спартака-2" Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.
"Тренерский штаб "Уфы" надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время", - сказал источник.
23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Спартака-2" Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.
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