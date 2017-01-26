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Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе"

Защитник "Спартака" Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе", сообщает ТАСС.

"Тренерский штаб "Уфы" надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время", - сказал источник.

23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Спартака-2" Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.
Теги: Пуцко Уфа Спартак
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:14) #
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В аренду можно..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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