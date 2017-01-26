Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Голубев: задача "Ростова" - попасть в первую пятерку

Задача "Ростова" на оставшуюся часть чемпионата России - место в первой пятерке по итогам сезона, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мое мнение, что задача команды - попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым", - цитирует Голубева ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 16:17
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Realist123
Спартак с этим будет явно не согласен: уверен,что за 5- е место он ожесточенную борьбу ростовчанам навяжет.

Не факт.Там и Терек может подтянуться,а Спартак и вовсе за пределами шестерки остаться может.
Регистрация: 27.07.2013
№8 Написал: myzenitsuperclub (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: Realist123
Спартак с этим будет явно не согласен: уверен,что за 5- е место он ожесточенную борьбу ростовчанам навяжет.

таблица слева ослик,вам ослик и выше Амкара не быть,привет загону от Авена

Да я тоже в шоке от болельщиков цска,клуб в 10 клубов мира с самым большим долгом,игроков нету,трансферов нету.Я вот думаю мы видим закат цска,чую ждет учесть динамо.


--------------------
Я ГЛОР ЗЕНИТА С 2007 года
Регистрация: 26.01.2017
№7 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: Realist123
Спартак с этим будет явно не согласен: уверен,что за 5- е место он ожесточенную борьбу ростовчанам навяжет.

таблица слева ослик,вам ослик и выше Амкара не быть,привет загону от Авена

Да не нервничай ты,шансы на 5-е место у вас хорошие,не переживай.Ну и как максимальное достижение на сезон- чемпионы межсезонья,это тоже дорогого стоит.Можно к Кубку Соли прировнять по значимости.Будет что ближайшие 5 лет вспоминать.
Регистрация: 12.10.2016
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist123
Спартак с этим будет явно не согласен: уверен,что за 5- е место он ожесточенную борьбу ростовчанам навяжет.

таблица слева ослик,вам ослик и выше Амкара не быть,привет загону от Авена
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак с этим будет явно не согласен: уверен,что за 5- е место он ожесточенную борьбу ростовчанам навяжет.
Регистрация: 12.10.2016
№4 Написал: myzenitsuperclub (Сегодня, 16:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Чую опять ростов обгонит наш зенит,нужно отрываться сразу же


--------------------
Я ГЛОР ЗЕНИТА С 2007 года
Регистрация: 26.01.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (4)

За пятое наверное поборитесь,если ни кого не продадите.А Жалко такую команду просрать , но у Вас бездарное и воровское руководство,тренерский штаб не причём.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: yura (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (2)

нужно в евро кубки попадать.
Регистрация: 23.06.2016
№1 Написал: скептик (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Чтобы ставить команде задачи , надо ей создавать условия , а не языком трепать .Спонсора нашел , голубь сизокрылый ? То -то же .Пиз-ть- не мешки ворочать
Регистрация: 26.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.