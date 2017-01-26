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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
МВД не допустит перемещений по Москве групп футбольных фанатов, угрожающих безопасности
МВД не допустит перемещений по улицам Москвы групп футбольных болельщиков, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных матчей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.
"Движений таких явных толп (футбольных болельщиков) по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство.
Это не просто подготовка личного состава, доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", - отметил Горовой.
"Движений таких явных толп (футбольных болельщиков) по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство.
Это не просто подготовка личного состава, доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", - отметил Горовой.
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