Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

МВД не допустит перемещений по Москве групп футбольных фанатов, угрожающих безопасности

МВД не допустит перемещений по улицам Москвы групп футбольных болельщиков, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных матчей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"Движений таких явных толп (футбольных болельщиков) по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство.

Это не просто подготовка личного состава, доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", - отметил Горовой.
Сегодня, 16:22
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:31) #
  • -1
  •  (1)

зарекалась ворона говна не клевать
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
А почему только МВД? подключите ГВАРДИЮ ПУТИНА, пусть стреляют в стариков и женщин без явного признака беременности.

ты им насоветуешь что они в натуре прислушаются и начнут стрелять во всех smile
Регистрация: 3.02.2011
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
то есть гулять группой по Москве нельзя будет? Такой бред...

Поставьте к каждому болельщику по менту, делов-то


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (4)

А почему только МВД? подключите ГВАРДИЮ ПУТИНА, пусть стреляют в стариков и женщин без явного признака беременности.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.