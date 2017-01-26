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Сергей Веденеев: Иванович уже не выступает на высочайшем уровне
Бывший защитник "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что не видит необходимости приглашать иностранного футболиста в команду, когда на его позиции есть два русских футболиста.
"Честно говоря, я не очень понимаю зачем "Зениту" правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов. Я вспоминаю "Шахтер", в котором, по сути, было две команды: одна играла в чемпионате, другой состав в Лиге чемпионов. Возможно, здесь такой же подход, хотя сложно сказать. Когда в команде много футболистов, очень сложно поддерживать хорошую атмосферу, ведь все хотят играть, но не все получают такую возможность. А ведь у иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены. Первое время, полтора-два сезона, как Кришито и Гарай, возможно, он будет играть хорошо, потом, как и у них, может наступить естественный спад и понадобится новая мотивация. В любом случае, когда на позицию есть два русских футболиста, возникают вопросы к руководству "Зенита" о необходимости данного трансфера", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
"Честно говоря, я не очень понимаю зачем "Зениту" правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов. Я вспоминаю "Шахтер", в котором, по сути, было две команды: одна играла в чемпионате, другой состав в Лиге чемпионов. Возможно, здесь такой же подход, хотя сложно сказать. Когда в команде много футболистов, очень сложно поддерживать хорошую атмосферу, ведь все хотят играть, но не все получают такую возможность. А ведь у иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены. Первое время, полтора-два сезона, как Кришито и Гарай, возможно, он будет играть хорошо, потом, как и у них, может наступить естественный спад и понадобится новая мотивация. В любом случае, когда на позицию есть два русских футболиста, возникают вопросы к руководству "Зенита" о необходимости данного трансфера", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
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