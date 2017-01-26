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Сергей Веденеев: Иванович уже не выступает на высочайшем уровне

Бывший защитник "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что не видит необходимости приглашать иностранного футболиста в команду, когда на его позиции есть два русских футболиста.

"Честно говоря, я не очень понимаю зачем "Зениту" правый защитник, к тому же иностранец. В команде на эту позицию есть два русских футболиста: Анюков и Смольников. Трудно понять смысл таких переговоров, если они идут. Зачастую это игры агентов. Я вспоминаю "Шахтер", в котором, по сути, было две команды: одна играла в чемпионате, другой состав в Лиге чемпионов. Возможно, здесь такой же подход, хотя сложно сказать. Когда в команде много футболистов, очень сложно поддерживать хорошую атмосферу, ведь все хотят играть, но не все получают такую возможность. А ведь у иностранцев в чемпионате России меньше шансов, чем у русских постоянно выходить в основном составе. К тому же у Ивановича идет игровой спад. Он длительное время выступал на высочайшем уровне, а сейчас уже нет. У таких футболистов уровень мотивации всегда ниже, чем у тех, кто только начинает. Вопрос в том, как он будет играть, ведь его возможности уже ограничены. Первое время, полтора-два сезона, как Кришито и Гарай, возможно, он будет играть хорошо, потом, как и у них, может наступить естественный спад и понадобится новая мотивация. В любом случае, когда на позицию есть два русских футболиста, возникают вопросы к руководству "Зенита" о необходимости данного трансфера", - цитирует Веденеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Веденеев Зенит Иванович
Сегодня, 16:45
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16
(0)
№16 Написал: anonymous (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (0)

а с куя ли Иванович правый защитник? он ЦЗ и берут его, наверное, вместо Ломбертса
Регистрация: 8.01.2017
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (0)

Я думаю для нашего чемпа самый раз хоть и в Зенит!
Регистрация: 11.04.2016
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Он центрального играть будет. Веденеев не в теме...
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Такому опытному футболисту всегда можно найти место.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Херня трансфер ,игрок он уже так себе.Зарплату в 5 млн,это конечно пиздц.
Регистрация: 28.12.2012
№11 Написал: Кузя (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (4)

Суперветеран Анюков и очень смешной Смольников (на Евро сильно повеселил)конкуренты Ивановичу?


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"ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"
Регистрация: 28.03.2014
№10 Написал: myzenitsuperclub (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
Цитата: myzenitsuperclub
Опять наш зенит шлак всякий скупает за миллиарды евро

а наш спартак сначала шлак купит за немалые деньги, а при продаже еще и доплачивает.

Не знаю не слышал о таком,я слежу за другими командами,но такого не слышал.


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Я ГЛОР ЗЕНИТА С 2007 года
Регистрация: 26.01.2017
№9 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myzenitsuperclub
Опять наш зенит шлак всякий скупает за миллиарды евро

а наш спартак сначала шлак купит за немалые деньги, а при продаже еще и доплачивает.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Sewer 79,
я не согласен.Нужен центральный,А он на ней играл и играл неплохо.Нико на выход стоит,Новосельцев вечно болеет,да и медленный он больно.Кришито не хватает роста для игрока в центре,много борьбы верховой проигрывает.Остается один Нету.На пару сезонов он может закрыть позицию проблемную.На столько и берут.Для защитника 32 не возраст,в отличии от нападающего.Керж славился скоростью.как и Быстров.Ушла скорость и Санек превратился в игрока-пешехода.С голами с пендалей и штрафных.Это было естественно и понятно,что пользы от него в клубе никакой.Так на замену выйти.С Данни так же.Скорость,обводка ушли,остался пас.Не игрок старта.Но по мне у Ивановича хорошие шансы стать основным.Он всяко лучше Новосельцева и пешехода Нико.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: myzenitsuperclub (Сегодня, 17:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Да вообще непонятный трансфер.Да лучше бы уж Мурильо из Интера приобрели,про которого долго слухи ходили.А приобрели старого косячину.Сколько он голов в свои ворота привез в том сезоне,это просто пипец.

Вот товарищи,слушайте Таню,она херни не скажет.


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Я ГЛОР ЗЕНИТА С 2007 года
Регистрация: 26.01.2017
№6 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да вообще непонятный трансфер.Да лучше бы уж Мурильо из Интера приобрели,про которого долго слухи ходили.А приобрели старого косячину.Сколько он голов в свои ворота привез в том сезоне,это просто пипец.
Регистрация: 15.06.2016
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (3)

Сергей, не надо искать никакой логики, руководство Зенита повышает средний возраст команды за счет импортных инвалидов.

Не понимаю тех кто одобряет данный переход.
Игрок максимум на 1,5года и не факт, что сможет играть
Покупка пенсионеров всегда риск.
Именно поэтому я был против подписания или переподписания бывших легенд, Данни, Тимощука, Кержакова.
Тимощук - бесполезняк.
Данни получил травму и год пропустил
Кержаков - Федот, да не тот.
Иванович из этой плеяды.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:51) #
  • +3
  •  (5)

А У Зенита все играют на высочайшем уровне ? Он в свои 32 даст фору всем высочайшим футболистам Зенита процентов 30.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А его и берут на 1,5-2 года!
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо только иллюзий, что к нам поедет игрок калибра Месси. Ивановича ждем -очень он неплох будет для РПФЛ.А Колю можно отпустить будет ...
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: myzenitsuperclub (Сегодня, 16:47) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Опять наш зенит шлак всякий скупает за миллиарды евро,эх печаль печаль.


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Я ГЛОР ЗЕНИТА С 2007 года
Регистрация: 26.01.2017
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