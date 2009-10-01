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Илья Черкасов: даже хромой и больной Иванович принесет серьезную пользу "Зениту"
Бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов прокомментировал вероятный переход в "Зенит" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.
"Если отвлечься от материальной стороны, то это, безусловно, это хороший вариант для "Зенита". Даже хромой и больной он принесет серьезную пользу. Еще год-два назад он был безальтернативным игроком стартового состава "Челси", сейчас, насколько я понимаю, ситуация изменилась. Но даже не при самых высоких кондициях, которые можно списать на возраст, он все равно смотрится предпочтительнее того, что происходит сейчас в "Зените". Команде в центре обороны необходим лидер. Таковым был Эсекьель Гарай. Ведь аргентинец постоянно подсказывал куда бежать, что делать партнерам. Думаю, Иванович способен его заменить", — заявил Черкасов "Спорту День за Днем".
"Если отвлечься от материальной стороны, то это, безусловно, это хороший вариант для "Зенита". Даже хромой и больной он принесет серьезную пользу. Еще год-два назад он был безальтернативным игроком стартового состава "Челси", сейчас, насколько я понимаю, ситуация изменилась. Но даже не при самых высоких кондициях, которые можно списать на возраст, он все равно смотрится предпочтительнее того, что происходит сейчас в "Зените". Команде в центре обороны необходим лидер. Таковым был Эсекьель Гарай. Ведь аргентинец постоянно подсказывал куда бежать, что делать партнерам. Думаю, Иванович способен его заменить", — заявил Черкасов "Спорту День за Днем".
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