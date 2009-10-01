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Илья Черкасов: даже хромой и больной Иванович принесет серьезную пользу "Зениту"

Бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов прокомментировал вероятный переход в "Зенит" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

"Если отвлечься от материальной стороны, то это, безусловно, это хороший вариант для "Зенита". Даже хромой и больной он принесет серьезную пользу. Еще год-два назад он был безальтернативным игроком стартового состава "Челси", сейчас, насколько я понимаю, ситуация изменилась. Но даже не при самых высоких кондициях, которые можно списать на возраст, он все равно смотрится предпочтительнее того, что происходит сейчас в "Зените". Команде в центре обороны необходим лидер. Таковым был Эсекьель Гарай. Ведь аргентинец постоянно подсказывал куда бежать, что делать партнерам. Думаю, Иванович способен его заменить", — заявил Черкасов "Спорту День за Днем".
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 17:48
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№3 Написал: UncleFit (Сегодня, 18:37) #
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Это каким отстоем он считает защиту Зенита,что хромые и слепые пенсионеры,принесут пользу,да ещё за 5 лямов евро лички! flushed
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: Apollo26 (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Еще бы слепым его назвал!


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То что ты ищешь находится там откуда ты ищешь!
Регистрация: 19.01.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Самое главное преимущество Ивановича, это не игра на высоком уровне долгое время, и даже не лидерские качества, а адаптивность к нашему чемпионату, знание языка. Должен сразу в состав вписаться


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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