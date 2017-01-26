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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Игорь Резвухин: Это'О – наш друг, никакого подвоха искать не надо
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самуэля Это`О в расположении пермской команды на сборе в Турции.
"Это`О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо. Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самуэлем, они общаются", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
"Это`О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо. Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самуэлем, они общаются", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
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