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Игорь Резвухин: Это'О – наш друг, никакого подвоха искать не надо

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самуэля Это`О в расположении пермской команды на сборе в Турции.

"Это`О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо. Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самуэлем, они общаются", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Это’О Амкар
Сегодня, 18:05
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