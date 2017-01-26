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Александр Прудников приглашён на второй сбор "Локомотива"

На сбор "Локомотива" приглашён нападающий Александр Прудников, которой в первой половине этого сезона выступал за "Оренбург".

На втором сборе «железнодорожников» на просмотре будут находиться полузащитник Амир Натхо и нападающий Александр Коре.

Также на сбор отправились вратари Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев; защитники Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев; полузащитники Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш; нападающие Артём Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

ФК "Локомотив"
Теги: Прудников
Сегодня, 18:24
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15
(0)
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Остановитесь, пока не поздно, это уже не смешно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:12) #
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А Санек не рекордсмен по бегу...из клуба в клуб!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№13 Написал: fd65 (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здраствуй дерево.....
Регистрация: 3.12.2016
№12 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 18:58) #
  • -1
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шпалыч из паравоза конфетку сделает
Регистрация: 4.08.2016
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:57) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТИboo
Цитата: скальп
Портнягиным и Прудниковым

Так с ходу и не скажешь, кому из этих ребят за долгие годы карьеры удалось лучше прикидываться футболистом.


Первому.
Второй, всё-таки, чемпионский гол забил братушкам...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№10 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: скальп
Портнягиным и Прудниковым

Так с ходу и не скажешь, кому из этих ребят за долгие годы карьеры удалось лучше прикидываться футболистом.
Регистрация: 6.08.2016
№9 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
На нашу дорогу Локо свернуло, плохая дорога- ходили.
Регистрация: 19.10.2008
№8 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 18:46) #
  • +1
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Цитата: strihnin
это пи3дец какой-то...

Самое время покаяться перед Ольгой Юрьевной Смородской, при которой были интересные трансферы и трофеи.
Регистрация: 6.08.2016
№7 Написал: скальп (Сегодня, 18:40) #
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при Смородской Фернандешей Диара и Ньяса брали и она была плохая,а теперь Портнягиным и Прудниковым радуйтесь))
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 18:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
это пи3дец какой-то...


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Шабашник, а какие надежды подавал


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Прудников и Портнягин перспективная связка вырисовывается

зато Шкулетича отдали) Семин что-то замышляет)))
Регистрация: 20.08.2015
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прудников и Портнягин перспективная связка вырисовывается smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
smile Кто его агент?Ему памятник при жизни нужно поставить smile


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У локо все хорошо
Регистрация: 12.01.2017
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