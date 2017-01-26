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Юрий Сёмин: Прудников очень неплохо проявлял себя ранее, посмотрим на его возможности

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал решение взять на сбор "железнодорожников" 27-летнего нападающего Александра Прудникова, который в первой половине сезона выступал за "Оренбург".

"Прудников — свободный агент, который раньше очень неплохо себя проявлял. Поэтому мы его и взяли на просмотр.

Будем смотреть на сборах на его возможности, тут уже дело за игроком", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Прудников Локомотив
Сегодня, 18:25
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№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вообще, слоны единственные животные в мире, у которых 4 коленки. И наряду с человеком это единственные млекопитающие в мире, умеющие стоять на голове. Может Палыч это хочет проверить? Ну не на футболиста Слона смотреть же, тут все понятно давно, по-моему.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Charodei
Сёмин имеет в воду те годы,когда Слон выступал за юношей и стал чемпионом Европы?! С тех пор он уже себя нигде хорошо не проявлял. Или мы что то не знаем?

блиин...он даже в Оренбурге не смог закрепиться, а его в "Локо" семин тащит...рука-лицо...


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сёмин имеет в воду те годы,когда Слон выступал за юношей и стал чемпионом Европы?! С тех пор он уже себя нигде хорошо не проявлял. Или мы что то не знаем?
Регистрация: 27.07.2013
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