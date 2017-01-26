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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Юрий Сёмин: Прудников очень неплохо проявлял себя ранее, посмотрим на его возможности
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал решение взять на сбор "железнодорожников" 27-летнего нападающего Александра Прудникова, который в первой половине сезона выступал за "Оренбург".
"Прудников — свободный агент, который раньше очень неплохо себя проявлял. Поэтому мы его и взяли на просмотр.
Будем смотреть на сборах на его возможности, тут уже дело за игроком", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Прудников — свободный агент, который раньше очень неплохо себя проявлял. Поэтому мы его и взяли на просмотр.
Будем смотреть на сборах на его возможности, тут уже дело за игроком", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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