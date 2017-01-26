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Прудников, приглашённый на сбор "Локомотива", расторг контракт с "Оренбургом"

Нападающий Александр Прудников, который был приглашён на второй сбор "Локомотива", покинул "Оренбург".

Клуб и 27-летний форвард расстались на днях по обоюдному согласию сторон.

Бывший футболист "Спартака", "Амкара" и ряда других российских клубов подписал контракт с "Оренбургом" в июле 2016 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Прудников Оренбург Локомотив
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Слон, который стал баобабом...
Регистрация: 31.10.2013
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