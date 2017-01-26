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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Прудников, приглашённый на сбор "Локомотива", расторг контракт с "Оренбургом"
Нападающий Александр Прудников, который был приглашён на второй сбор "Локомотива", покинул "Оренбург".
Клуб и 27-летний форвард расстались на днях по обоюдному согласию сторон.
Бывший футболист "Спартака", "Амкара" и ряда других российских клубов подписал контракт с "Оренбургом" в июле 2016 года.
"Чемпионат.сом"
Клуб и 27-летний форвард расстались на днях по обоюдному согласию сторон.
Бывший футболист "Спартака", "Амкара" и ряда других российских клубов подписал контракт с "Оренбургом" в июле 2016 года.
"Чемпионат.сом"
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