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Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл на второй сбор армейцев, который проходит в испанском городе Кампоамора, об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:23
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(0)
№2 Написал: vlees (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что за игрок чем знаменит?ах да вспомнил forty three
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
бомбезный трансфер
Регистрация: 16.03.2010
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