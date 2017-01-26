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Йоан Молло: я не претендую на роль Халка

Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло рассказал, что не собирается примерять на себя роль Халка.

"Если мы скажем, что я претендую на роль Халка, то это будет ошибкой. Мне хочется быть собой. Буду стараться делать всё ради интересов команды. Понимаю, что я пока не тот человек, который спасает команду, всего лишь один из новичков, который сделает всё, чтобы помочь "Зениту" выиграть титул. Мне не хочется быть звездой, просто надеюсь стать частью команды и осуществить свою мечту", — цитирует игрока официальный сайт команды.
Теги: Молло Халк Зенит
Сегодня, 20:28
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