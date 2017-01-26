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Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака"
Сегодняшнюю вечернюю тренировку "Спартака" решил посмотреть Станислав Черчесов, информирует официальный сайт клуба. По словам главного тренера сборной России, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия спартаковцев. Естественно, с разрешения Массимо Карреры.
Сегодня с утра игроки, поделенные на две группы, трудились сначала в тренажерном зале, а затем на песчаном берегу Гранд-канала рядом с отелем. Причем в общую группу вошли и три наших вратаря, которые до этого работали самостоятельно по программе Джанлуки Риомми. Вечерняя же тренировка, хотя и продлилась около часа, была на редкость интенсивной. В течение сегодняшних 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.
Защитник Сердар Таски пока не может войти в игру. Зато сегодня впервые с 5 декабря, когда в матче с "Рубином" защитник получил серьезную травму, он впервые появился на зеленом газоне. Правда, лишь на полчаса, которые целиком и полностью были посвящены беговой работе. Ей предшествовали полтора часа, проведенные утром в бассейне и тренажерном зале.
Сегодня с утра игроки, поделенные на две группы, трудились сначала в тренажерном зале, а затем на песчаном берегу Гранд-канала рядом с отелем. Причем в общую группу вошли и три наших вратаря, которые до этого работали самостоятельно по программе Джанлуки Риомми. Вечерняя же тренировка, хотя и продлилась около часа, была на редкость интенсивной. В течение сегодняшних 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.
Защитник Сердар Таски пока не может войти в игру. Зато сегодня впервые с 5 декабря, когда в матче с "Рубином" защитник получил серьезную травму, он впервые появился на зеленом газоне. Правда, лишь на полчаса, которые целиком и полностью были посвящены беговой работе. Ей предшествовали полтора часа, проведенные утром в бассейне и тренажерном зале.
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