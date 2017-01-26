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Альберт Риера: в 2010 году отказал "Спартаку" из-за чемпионата мира

Испанский полузащитник Альберт Риера, находящийся на просмотре "Томи" в Турции, рассказал, почему семь лет назад, будучи игроком "Ливерпуля", отклонил предложение "Спартака".

"В тот момент оставалось четыре месяца до Кубка мира, и я понимал, что в случае переезда в Россию не буду иметь ни малейшей возможности попасть в сборную Испании. Это было исключительно спортивное решение, а не денежное, как писала русская пресса и как поначалу полагал Валерий Карпин, к которому я отношусь с большим уважением и с которым позже, в 2015 году, всё-таки поработал немного – в "Мальорке". Я ему сказал то же самое, и он меня понял", - цитирует Риеру "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Томь
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