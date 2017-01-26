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Квинси Промес: я звал Депая в "Спартак" и подарил ему нашу футболку с седьмым номером

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес ассказал, что звал в московский клуб своего соотечественника Мемфиса Депая, который недавно перешёл из "Манчестер Юнайтед" в "Лион".

"Я его звал: "Приходи к нам". Могу показать фото, которое ещё никто не видел. Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за "Спартаком", потому что я там играю.

Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько "Спартак" большой клуб: "Посмотри, мы на первом месте, давай к нам", — цитирует Промеса "Чемпионат.сом".

25-летний Промес также рассказал, как относится к разговорам о его возможном переходе в "Ливерпуль".

"Меня не беспокоят другие клубы. Только "Спартак". Это подтвердят те, кто меня знает", — заявил футболист.
Теги: Промес Депай Спартак
Сегодня, 21:00
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12
(13)
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:12) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
он(Депай) просто не слышал о таком клубе, как и о Копе,д,соль не слышал тоже...а поросячьи регалии прошлого века ему неинтересны


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Аноха всётаки молодец, побольше бы таких в РФПЛ
Регистрация: 12.08.2009
№10 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Жаль, что не болела кб. Так еще не поздно...


Подъябнул? Нееее, жаль что Депай не будет играть в ЧР. А свой клуб не поменяю, а уж в стан кб не приведи господи.)))
Кстати научись читать фразу целиком, а не частями и не пытайся додумывать то,чего у собеседника и в мыслях не было.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№9 Написал: servik kursk (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
У ослов мозгов очень мало, потому они и лезут указывать другим..Лучше разбирались бы в своей конюшне)))))))))))).
Регистрация: 6.12.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:42) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он не такой тупой, как ты. Человек в футбол играть хочет, а не имитировать 30 матчей в год, из которых 15 в снегу. Вообще не понимаю, на кой черт сюда едут приличные легионеры из Европы.

Цитата: Mitrich
Депай это было бы круто для нашего чемпа. Несмотря на то что я не болела кб жаль.

Жаль, что не болела кб. Так еще не поздно...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
вперед Спартак!
Регистрация: 27.05.2016
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сразу предупреждаю недоброжелателей - интервью с Промесом очень развёрнутое и ёмкое , здесь привели малюсенький отрывок . Что бы потом не говорить , что Промеса много и интервью с ним одно за другим , или прочитайте его сразу полностью ( кому интересно ) , или не читайте эти кусочки интервью , которых будет очень много . Ну а для Спартачей это интервью - как бальзам на сердце , море позитива и очень взрослый взгляд на жизнь , очень тепло и трогательно про Россию .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Отпугнул.

Это ты отпунуло.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
и подарил ему нашу футболку с седьмым номером

Отпугнул.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Депай это было бы круто для нашего чемпа. Несмотря на то что я не болела кб жаль.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:17) #
  • -1
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Квинси, ну надо было угостить водочкой, да под сальцо с черным хлебушком и огурчиком соленым.... Борща наваристого со сметаной, а утром холодненькой окошечки........и всё- он ваш навеки.)))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 21:08) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Квинс,делал всё что мог
Регистрация: 17.10.2016
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