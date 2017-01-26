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Квинси Промес: я звал Депая в "Спартак" и подарил ему нашу футболку с седьмым номером
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес ассказал, что звал в московский клуб своего соотечественника Мемфиса Депая, который недавно перешёл из "Манчестер Юнайтед" в "Лион".
"Я его звал: "Приходи к нам". Могу показать фото, которое ещё никто не видел. Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за "Спартаком", потому что я там играю.
Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько "Спартак" большой клуб: "Посмотри, мы на первом месте, давай к нам", — цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
25-летний Промес также рассказал, как относится к разговорам о его возможном переходе в "Ливерпуль".
"Меня не беспокоят другие клубы. Только "Спартак". Это подтвердят те, кто меня знает", — заявил футболист.
"Я его звал: "Приходи к нам". Могу показать фото, которое ещё никто не видел. Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за "Спартаком", потому что я там играю.
Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько "Спартак" большой клуб: "Посмотри, мы на первом месте, давай к нам", — цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
25-летний Промес также рассказал, как относится к разговорам о его возможном переходе в "Ливерпуль".
"Меня не беспокоят другие клубы. Только "Спартак". Это подтвердят те, кто меня знает", — заявил футболист.
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