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"Локомотив" планирует подписать перуанского нападающего Фарфана

"Локомотив" планирует подписать перуанского нападающего Джеферсона Фарфана, информирует "Чемпионат.сом".

Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь о контракте сроком на один год.

Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:57) #
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А не староват ли Фарфан-тюльпан?
Регистрация: 28.12.2015
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