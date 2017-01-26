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"Локомотив" планирует подписать перуанского нападающего Фарфана
"Локомотив" планирует подписать перуанского нападающего Джеферсона Фарфана, информирует "Чемпионат.сом".
Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь о контракте сроком на один год.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.
Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь о контракте сроком на один год.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.
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