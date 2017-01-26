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Алан Дзагоев: не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды одержать победу в Премьер-Лиге.

"Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и "Спартак", и "Зенит" усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 21:26
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4
(1)
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: metis
А кто может?

У вас шансы предпочтительнее,чем у нас.Если объективно.
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Не надо гадать, надо побеждать в каждом матче

Цитата: metis
А кто может?

Так любой болельщик спартака)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А кто может?


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
шутник, однако...
Регистрация: 16.07.2011
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