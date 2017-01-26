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Алан Дзагоев: не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды одержать победу в Премьер-Лиге.
"Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и "Спартак", и "Зенит" усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.
Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
"Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и "Спартак", и "Зенит" усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.
Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
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